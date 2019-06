Claudio Reyes se defiende tras ser acusado de golpear a un joven con un bate

Un joven que fue identificado por "Muy buenos días" como Matías, acusó al actor Claudio Reyes de haberlo golpeado con un bate de béisbol en medio de un altercado entre ambos en la vía pública.

Según se dio a conocer en el matinal de TVN, ambos iban manejando sus respectivos vehículos, cuando comenzaron a enfrentarse de auto a auto hasta encontrarse en una luz roja. "Me bajé a increparlo con un bate, porque yo no sé con qué se va a bajar el otro, pero no le pegué", aseguró Reyes, desde un móvil en directo con el matutino del canal público.

Sin embargo, el joven, que estaba al teléfono con el programa, contradijo lo expuesto por el actor y aseguró que sí fue agredido por él. "Me pegó en el pecho y luego en la nuca, no digo que me agarró a palos, pero sí fue un golpe fuerte", dijo.

Según informó en pantalla el panelista de "Muy buenos días", Hugo Valencia, "hay una constatación de lesiones que habla de un trauma craneal leve". En el matinal mostraron un video grabado por Matías, en el que se ve a Reyes regresando a su auto con el bate, mientras el conductor seguía gritándole insultos. "¿Cómo se te ocurre que le voy a pegar en la cabeza y va a quedar así? ¿Y seguir grabando?, si lo golpeo con el bate en la cabeza lo mato", replicó el actor conocido por personajes como Charly Badulaque.