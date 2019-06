Star Wars: Keri Russell dice lloró al leer guion de "The Rise of Skywalker"

Keri Russell reveló que cuando el director y guionista J.J. Abrams le mandó su visión para "Star Wars: The Rise of Skywalker",se sintió tan abrumada que no pudo contener las lágrimas.

"Lloré cuando leí el guion que él escribió", dijo la actriz a la agencia AP en una entrevista reciente. "Es decir, quién sabe cómo termine, (pero) espero que se mantenga fiel a lo que él quería originalmente", agregó.

Abrams dirige el capítulo final en la historia que comenzó en 1977 con "Star Wars: Episode IV - A New Hope", que se estrenará en diciembre de este año. Russell dijo que el cineasta es el indicado para terminar la saga porque le importa. "No está tratando de cambiarla a algo más", dijo. "Realmente respeta lo que es", complementó.

En el "Episodio IX" Russell da vida a un nuevo personaje llamado Zorri Bliss, del que aún no se han revelado muchos detalles, salvo la vestimenta, que la actriz de 43 años confesó que le encanta. Russell recordó que cuando Abrams le contó que necesitaría usar casco "le dije: 'Mi trabajo soñado, puedo ver a todo el mundo y nadie me puede ver a mí. ¡Fantástico!'".

Russell y Abrams tienen una historia juntos. El director cocreó la serie "Felicity" que le dio a la actriz un Globo de Oro. Russell también tuvo un papel pequeño en "Mission: Impossible III", que Abrams dirigió.