Chiqui Aguayo y críticas a matinales: “Creo que es súper válida la queja, pero también prestan un servicio de ayuda”

Aunque antes de convertirse el año pasado en panelista de “Muy buenos días” Daniela “Chiqui” Aguayo confiesa que no veía muchos matinales, hoy se siente orgullosa de lo que hace a diario en el de TVN y defiende el formato. Sin embargo, acepta que sea blanco de críticas, como ha pasado esta semana.

En abril pasado la comediante cumplió un año en el espacio que conducen María Luisa Godoy, Ignacio Gutiérrez y Cristián Sánchez, y mañana estrenará en el Gran Arena Monticello una nueva rutina que bautizó “Chiqui, el rostro de TV”, en alusión al rol que asumió en el matinal.

Súper bien. Cada día estoy más contenta con el trabajo en el matinal porque, por un lado, con el equipo nos hemos llevado súper bien y estamos cada vez más afiatados y, por otro, ellos me han dado ene confianza para meterme a otros temas. Le he perdido cada vez más el susto a dar una opinión, eso me ha gustado harto.

Me parece que está súper bien. Me considero todavía alguien nuevo en este formato, pero a mi parecer, que lo vivo desde dentro, me parece que siempre se puede mejorar. Pero es impresionante también la labor que hacen ayudando a la gente. Hay un montón de casos de violencia intrafamiliar que se han solucionado prácticamente sólo por la visibilidad que les ha dado el matinal. Creo que es súper válida la queja y siempre se puede hacer mejor, pero me parece que también los matinales prestan un servicio de ayuda. Por lo menos el de TVN, que es en el que trabajo yo.

Antes no veía tantos matinales, pero me ha cambiado la opinión, porque claro, el programa dura cinco horas. Entonces tiene espacios de espectáculos, de contingencia, espacios más lúdicos y la denuncia, que es algo que trabaja TVN, algo que se toma muy en serio.

Como “la Tonka de TVN” que ella bromea que es, mañana Chiqui Aguayo será teloneada por otra popular figura televisiva para estrenar su nueva rutina: Pamela Díaz.

Las dos se hicieron amigas por medio de Ignacio Gutiérrez, con quien hicieron un café concert el año pasado, y ahora que iba a estrenar “Chiqui, el rostro de TV”, pensó que sería buena idea invitarla. “La Pamela va a debutar en el stand up, va a hacer unos 15 minutitos de stand up con material inédito que creamos entre las dos”, adelantó la comediante.

Es muy entretenido, tenemos muy buena onda. La Pamela es muy divertida, es súper talentosa, la comedia la lleva súper en la sangre, así que nos hemos reído harto preparando el show. Yo creo que el mayor desafío de la Pamela es no matarse de la risa, porque es bien tentada.

Sobre la rutina, que es la primera que muestra tras su éxito en el Festival de Olmué en enero, Aguayo contó que “atraviesa cosas del matinal, pero tiene que ver más que nada con cómo me ha cambiado la vida este último año. Es el show que más contingencia tiene de los que he hecho hasta ahora”.