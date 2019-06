Mariana Derderián reveló detalles de su vida amorosa: "Ya no me casé"

La panelistas de Bienvenidos, Mariana Derderián, se refirió a su vida amorosa y a lo que opina del matrimonio.

Consultada sobre esto, aseguró que tiene una mirada distinta, agregando que incluso le pidieron matrimonio pero ella se negó en dos oportunidades. "Dije que lo viéramos, que sí, que dilatáramos, que tantas cosas que hay que hacer antes. Lo tramité, porque pienso en la gente que es como… A mí, cualquier cosa que me digan que es como para siempre, me baja como una rebeldía profunda", aseguró.

Y si bien, declaró que cree en el amor, insistió en que no necesita comprometerse de esa forma.

“Es que, si va a ser para siempre, va a ser. Yo no siento que necesite ese rito, que lo encuentro muy bonito y para mucha gente es súper importante”, agregó.

Incluso, fue tajante en decir que no está en sus planes. "Ya no me casé”, concluyó.