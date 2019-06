Steffi Méndez: "Mi papá es un alcohólico rehabilitado"

Steffi Méndez, estuvo en un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, donde reveló los complejos momentos que vivió cuando era una niña junto a su padre.

"Mi papá es un alcohólico rehabilitado", aseguró la modelo, refiriéndose a DJ Méndez.

“Hoy en día puedo decir que lo controla mejor, no es agresivo, no es jugoso. (…) Fue una etapa dolorosa cuando yo creo que era más chica. También me hizo tomar responsabilidades”, aseguró.

Asimismo, contó que pudo superar esta etapa asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos, donde incluso ella y su familia asistieron. “Todo lo que es psicólogo y hablar me hizo muy bien. Es algo que tengo súper superado”, comentó.