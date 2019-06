"Se grabó tirando con otra mina”: modelo reveló infidelidad de su ex pareja

Steffi Méndez, estuvo en el programa "Podemos Hablar", donde contó detalles desconocidos de su vida.

Sin embargo, uno de los que más sorprendió fue la infidelidad que sufrió cuando tenía 15 años.

"Yo me puse a pololear bien chica. Yo tengo 23 y me puse a pololear a los 15 años. Mi primer pololeo fue de seis años, fue hace tiempo. Terminé como hace cuatro años, cinco, por ahí", comenzó.

“Ilusa, pendeja enamorada, le creía todo. Y cuando ya me enteré de todas las mentiras, la infidelidad, fue un porrazo súper doloroso. Yo soy una persona súper sentimental, emocional que, cuando quiere, ama con locura. Fue fome, porque para mí él era mi primer amor", dijo.

Por lo mismo, cuando descubrió que algo malo ocurría no perdonó. “El weón se grabó tirando con otra mina… Esa fue mi primera relación, de seis años. Esa era la gota que rebasó el vaso. Eso mató todas las pasiones. Me causó rechazo al toque y dije ‘no, aquí yo tomo una decisión y se acabó’, porque había perdonado otras infidelidades, otras cosas que había pillado. Pero esto fue máximo. Me sangraban los ojos", remató.