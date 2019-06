Juanita Ringeling: "Me he sentido atraída, pero nunca he tenido como una relación formal con una mujer"

09:33 Actriz afirmó en el programa Podemos Hablar que no descartaría tener una relación con alguien del mismo sexo.

Juanita Ringeling estuvo en el programa Podemos Hablar de Chilevisión donde habló de muchos temas. En el aspecto sentimental, además, respondió que no se cierra a tener una relación con una mujer:

Julián Elfenbein: “Juanita, estuve leyendo tu pre entrevista, es mi trabajo leerla, y me llamó la atención que no te cierras a la posibilidad de tener una relación con una mujer. Así lo dijiste en tu pre entrevista. ¿Es así o no?”.

Juanita Ringeling: “Es así”.

Elfenbein: “¿Por qué lo comentaste?”.

Ringeling: “Bueno, porque me lo preguntaron y porque yo creo que el amor tiene que ver con querer a una persona. En ese sentido, uno se puede enamorar de un hombre o de una mujer, de un trans. El amor es el amor. No tiene género. No es binario el amor”.

Elfenbein: “¿Y has tenido alguna experiencia, que te guste o te encantes con alguien de tu mismo sexo?”.

Ringeling: “Me he sentido atraída sí, pero nunca he tenido como una relación formal con una mujer”.

Elfenbein: “No, formal, pero sí informal”.

Ringeling: “Sí informal.