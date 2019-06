Kevin Costner contó gran secreto de Whitney Houston en El Guardaespaldas

La película El guardaespaldas es uno de los clásicos de los años noventa. Protagonizada por Kevin Costner y la cantante Whitney Houston su afiche promocional con el galán sosteniendo en los brazos a la artista quedó en el inconciente colectivo.

Pero en entrevista con Entertainment Weekly, Costner reveló que la mujer del poster no es Whitney Houston. "Ella ya se había ido a su casa e hicimos la foto con una doble, y su cara estaba enterrada en mi hombro porque estaba asustada, con lo que parecía apropiado", contó el actor. La imagen tenía que ver con una escena memorable del film, por lo que Costner supo de inmediato que sería el poster perfecto. "Elegí esa foto porque además la tomó mi amigo Ben Glass. Se la mandé a Warner Brothers diciendo 'Este es el poster', porque era muy evocativo".

En el estudio no pensaron lo mismo. En la misma entrevista Costner contó que a los ejecutivos no les cayó simpática la idea de que no se viera la cara de la estrella pop en su principal pieza de marketing. "Me mandaron como cinco fotos trucadas en las que habían puesto la cabeza de Whitney mirando hacia adelante, pero no funcionaba. Insistí: 'Muchachos, la imagen es esta'". Finalmente Costner se salió con la suya, y The Bodyguard terminó recaudando más de 400 millones de dólares en la taquilla mundial.

La película estrenada el año 1992 fue un exito y lanzó al estrellato mundial a Houston por el tema principal de la cinta I will always love you.