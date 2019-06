Joaquín Méndez sorprendió en Mucho Gusto con don espiritual

Hoy en Mucho Gusto , Joaquín Méndez reveló el don espiritual que tiene y lo ha acompañado por mucho tiempo. Todo partió luego de que José Miguel Viñuela confesara la ayuda que recibió del trasandino luego de la muerte de Javiera Suárez.

"La semana pasada con todo el capítulo de la Javi (Suárez) yo estaba muy mal,súper triste y Joaquín tuvo la capacidad de decirme 'date un espacio después del programa'. Llego a maquilllaje, me hace pasar a una salita, me acuesto en una camilla, apaga las luces y me hace reiki. Nunca me lo habían hecho y lo que hizo Joaquín (...)Yo estaba muy hinchado, sufro de colon irritable y sentí que la guata empezó a bajar, a hacer un hoyo en la camilla. Me deshinché. Joaquín, te juro que desde ese dia empecé a llorar menos, había liberado energía y pude hablar en la misa. Todo eso se lo debo a Joaquín", comentó el animador.

El ex de Camila Recabarren confirmó el hecho y dio detalles de su don. "No es mi energía,es la del universo. Yo soy un canal (...) Yo veo a Jose que se desdobla y lo que quise hacer es meterte porque estabas fuera de tu cuerpo (...) Son imágenes que uno ve, como en blanco y negro, a veces en colores.No estoy loco...y lo que hice lo que sentiste cuando te puse la mano en la guata",señaló.

Méndez tiene una hermana que maneja el tema y es yoguista, ella le explicó que era un canal muy abierto y debe tener cuidado de la energía que da. "Me ha pasado la cantidad de veces que he hecho cuando mas me conecto y abro mis poros, algo me pasa que cierro los ojos y siento que me gira la cabeza para atrás y es cuando más puedo ser como el canal más abierto. Eso sentí cuando te puse la mano en la guata", detalló.

El panelista contó que descubrió su don tras la muerte de un amigo que murió atropellado al lado de él. "Fue muy loco en ese momento, decir no puede ser que le haya pasado esto y me voy a un parque, me pongo contra el piso,cierro los ojos fuertes y quería ver la imagen de el en 3 meses más. Y no lo podia ver y veo todo dorado y lo veo a él como despidiéndose. Esa fue la primera vez que tuve la imagen de algo cocnreto,ahi se habra despertado esto".