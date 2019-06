Elizabeth Hurley asombró a sus 54 años con fotos en bikini

La actriz y modelo inglesa, Elizabeth Hurley xxx a sus seguidores con distintas fotogragías en bikini en sus redes sociales.

La recordada estrella de la película Al diablo con el diablo,ha aprovechado de promocionar así la línea de trajes de baño que tiene.

Hace un tiempo la británica dio algunos tips de belleza que le han permitido conservar la figura. "No tengo una rutina de ejercicios específica, pero siempre me mantengo activa (...) Los fines de semana hago largas caminatas con mis perros. Intento estirar todos los días. Ocasionalmente tomo una clase de yoga o pilates pero principalmente hago ejercicios sola en mi casa. Quizás algunos ejercicios para la panza, para el trasero o para los brazos, pero como fui una bailarina profesional en mi juventud ya conozco todos los ejercicios.", aseguró Hurley.

Y al parecer tampoco tiene vicios. "No te puedes ver bien si no estás saludable, y la dieta es gran parte de eso (...) No puedes fumar y tomar mucho alcohol. La vida nos golpea a todos, pero es importante mantenerse positivos y ocupados y no estar enojados. El enojo no es compatible con el bienestar".