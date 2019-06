Actriz de "Game of thrones" dará el salto hacia la comedia

13:08 Maisie Williams, quien dio vida a Arya Stark en el fenómeno de HBO, protagonizará la serie de la cadena británica Sky, "Two weeks to live".

Maisie Williams tenía apenas 11 años cuando comenzó a filmar "Game of thrones", la serie de HBO que terminó en mayo pasado. Por eso hoy, a sus 22 años, su rostro está estrechamente vinculado al personaje de Arya Star, que interpretó durante los diez años que duró la producción del drama basado en los libros de George R.R. Martin.

Sin embargo, hoy se confirmó que ya tiene un proyecto televisivo en carpeta para dejar atrás ese papel. De hecho, esta vez se embarcará en una comedia, algo muy alejado del drama épico que la convirtió finalmente en la heroína de "GOT". La actriz fue confirmada como protagonista "Two weeks to live", serie que será producida por la cadena británica Sky.

La serie de seis capítulos fue descrita por la cadena como "una historia cómica de amor y venganza nacida de una broma aparentemente inofensiva que sale terriblemente mal".

En ella Williams encarnará a Kim Noakes, "una extraña joven inadaptada que era sólo una niña cuando su padre murió en circunstancias turbias", según el resumen de la trama. Tras ese hecho, su madre se la lleva a una remota localidad rural, aislada del mundo donde aplican extrañas técnicas de supervivencia. Una vez que deja atrás su infancia, "Kim se lanza al mundo real por primera vez para comenzar una misión secreta de honrar la memoria de su padre", adelantó Sky.