Thom Yorke estrenará mañana un cortometraje en Netflix y un nuevo disco

Un cortometraje de 12 minutos dirigido nada menos que por el destacado cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson ("Magnolia") acompañará hoy el lanzamiento de "Anima", el nuevo disco como solista del líder de Radiohead, Thom York. El metraje, que incluye tres canciones del nuevo álbum del británico, está disponible desde hoy de manera exclusiva a través de Netflix.

El disco, en tanto, cuenta con nueve canciones y desde mañana estará disponible en formato digital, mientras que lo estará físicamente desde el próximo 19 de julio.

Últimamente Thom Yorke ha estado dedicado a distintos proyectos alejados de Radiohead: musicalizó la película de terror "Suspiria" (2018), inspirada en el clásico de Dario Argento;hizo lo mismo con la premiada "Call me by your name" (2017) y en abril pasado presentó junto a la Filarmónica de París una nueva canción, "Gawpers".

"Anima" es el tercer disco como solista del británico, que antes lanzó "The Eraser" (2006) y "Tomorrow's Modern Boxes" (2014).