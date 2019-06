[VIDEO] Edmundo Varas sufrió accidente y publicó en Instagram el momento exacto de lo ocurrido

16:29 El ex chico reality aseguró que no fue su culpa. "Puse en riesgo mi vida y la de tercero".

“La vida es más curiosa y muchas veces inexplicable. Las cosas suceden en cosas de segundo. No me pasó nada grave más que lamentar daños materiales”, escribió en su cuenta de Instagram el ex chico reality Edmundo Varas, luego de compartir un video en su cuenta de Instagram del accidente automovilístico que sufrió.

“Esta vez no fue mi culpa y no estaba rodeado de prensa y menos de un contingente policial, como me sucedió en algún momento de mi vida”, comentó.

Asimismo, reiteró que “producto de una irresponsabilidad de una persona que se pasó un disco pare, puse en riesgo mi vida y la de terceros. Gracias a dios puedo decir que estamos todos bien. Pensarán que hablo tonteras, pero dios siempre está conmigo”.