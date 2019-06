Cristián Campos tras su salida de Canal 13: "Me dio tristeza, quede golpeado"

12:21 Además, el actor contó que no esperaba esta noticia.

Luego de que se confirmara la salida de rostros emblématicos de Canal 13 como Cristián Campos, Loreto Aravena, Pablo Macaya, entre otros.

El famoso actor Cristián Campos conversó con el programa de Radio Cooperativa, "Una nueva mañana", para referirse a esta situación y expresó su tristeza.

"Me dio tristeza, quede golpeado. No por no entenderlo sino por que son tantisimos años de hecho tantisimas cosas en ese canal, sí, duele" agregó el actor.

Además, sostuvo que "la verdad no pensé que se fuera a terminar el elenco de actores en el 13".