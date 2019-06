Fanny Cuevas debuta en el trap con una canción “dedicada a las mujeres empoderadas” y avisa que le gustaría hacer un dúo con Paloma Mami

Fanny Cuevas se reinventó. Debutará como cantante y está a punto de lanzar una nueva canción que se llama “Piel Morena” y asegura aque “está dedicada a las mujeres latinas y es una canción de trap”.

Según relata fue una ardua tarea aprender a cantar ese género musical y tomó clases de canto para lograr el objetivo. “Me he preparado hace muchísimo tiempo. Este tema lo compuso un compañero de universidad que es cantante también. Se llama Tomás León, con él canto. Llevamos tres meses en la composición de la letra y de la pista. Ha sido un trabajo largo. Lo que subí a Instagram es sólo un extracto, porque todavía no está lista”, cuenta Fanny Cuevas.

Anuncia que en las próximas semanas será el lanzamiento de la canción, para las vacaciones de invierno. “Yo quiero hacer un lanzamiento con todo,. La canción se viene buenísima, eso es lo único que puedo adelantar. Tiene ritmo, tiene letra. Es una canción que tiene algunas palabras vulgares, pero en menor cantidad. Es para todos los oídos”, agrega.

Según relata, ella y el compositor les cantan a todas las mujeres latinas, especialmente “a las morenas, empoderadas, que tienen muy claro lo que quieren”.

Fanny Cuevas estudió locución radial y animación de eventos y se tituló hace dos años. Ahora está tomando clases en la academia de los Power Peralta, pues con ellos prepara la coreografía de su video clip. “Estoy ensayando, porque queremos complementar el baile y el canto”, explica.

La ex participante de “Mundos Opuestos” también confiesa que constantemente la comparan con Paloma Mami, algo que para ella “es un orgullo tremendo, ¿a quién no le gustaría? Ella es estupenda por donde la mires, yo feliz. Sé que no me parezco tanto, puede ser que tengamos rasgos similares, por el pelo negro, por los ojos negros. Es un estilo similar, como urbano. No voy a cantar lo mismo que ella, pero es parecido”, reconoce.

Sobre el video clip de la canción señala que pronto partirá a “Europa, voy de vacaciones y a grabar parte del video de “Piel Morena”. Va a ser un video con todo el estilo caribeño. Lo que pasa es que esta canción la queremos popularizar para el verano. En realizad el lanzamiento será en vacaciones de invierno, pero el video clip se realizará antes de fin de año, cuando vuelva del viaje”.

Fanny Cuevas, además no se achica, asegura que si le va bien como cantante le gustaría “hacer un dueto con Lunay o con Bad bunny, con algunos chilenos también, que la están rompiendo con el trap. Y si fuese con una mujer, quizá con Paloma Mami, ¿por qué no?”, cierra la ahora cantante de trap.