Kel Calderón tras reencontrarse con Pangal: "Sería la ex del demonio si le deseara mal"

Kel Calderon y Pangal Andrade tuvieron un reencuentro por la campaña liderada por una tarjeta de crédito para promocionarla.

El evento se realizó en el Cerro San Cristóbal, el primero en llegar fue Pangal y minutos después llegó Kel, luego de un rato se encontraron cara a cara. Se saludaron, cruzaron un par de palabras y cada uno a lo suyo.

La influencer conversó con Glamorama y expresó que “yo quiero muchísimo a Pangal. Espero que sea mutuo. Y la verdad es que nosotros terminamos en súper buenos términos. Fueron como diferencias irreconciliables. Pero la verdad nunca fue como un quiebre sanguinario que nos haya dejado odiándonos".

“Muchas veces nos ayudamos mutuamente. Igual han pasado casi dos años. Pero nos ayudamos mutuamente. Yo tengo mucho cariño por la familia de Pangal, sobre todo, porque siempre me acogió a mí como reina, a su mamá. Había sido la única suegra que he tenido que me quería. Todas las suegras anteriores me odiaban. Y con ella tengo una muy buena relación" agregó Kel.

Además, Kel contó que esta muy contenta que a Pangal le vaya bien, pues aseguró que "Ha sido por lejos la relación más larga e importante que tuve. De todas formas, me encanta que le vaya bien. Imagínate. Sería la ex del demonio si le deseara mal. De repente creo que comete errores, y lo reto, pero generalmente e porta bien”.