Contra viento y marea tiene a Pancho Saavedra yendo al sicólogo

Este domingo parte la nueva temporada del programa Contra viento y marea de Canal 13 y su animador Francisco Saavedra confirmó en conversación con La Cuarta que asiste a terapia para poder enfrentar las historias más potentes.

"He aprendido que las cosas me duelen y aunque uno trata de hacer algo, te tienes que desconectar en algún minuto (...) me hacen reiki, voy al sicólogo una vez a la semana, tengo que tener ayuda sicológica",detalló.

El animador detalló los motivos por los que decidió tener ayuda profesional."Porque te detienes y piensas:se me murió un novio, se murió un niño con el que estuve dos meses grabando, lo ayudé a casarse, moví una ambulancia,la Teletón, a todo el mundo para que Ricardo fuera feliz, hasta el último minuto de su vida y después tengo la posibilidad de despedirme de él en una ánfora.