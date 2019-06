Pancho Saavedra: "Uno tiene que ser versátil, no puedes ser sólo el panelista del matinal, hay que saber estar en todas"

Desde que debutó en Canal 13 en 2008, Francisco Saavedra de a poco fue haciéndose un espacio en la señal en la que ha llegado a convertirse en uno de sus principales rostros, con contrato vigente hasta 2024. Y aunque dice que no sabe si su rol es hacerse cargo del área “social” de la estación, es algo que le acomoda y en lo que se proyecta.

El animador estrenará este domingo en horario estelar la tercera temporada de “Contra viento y marea”, el programa que lo tiene como una especie de padrino de parejas que deben superar diferentes obstáculos para lograr el objetivo de llegar al altar.

Un docurreality que -tal como su otro espacio en Canal 13, “Lugares que hablan”- lo tiene dialogando de cerca con la gente y cada vez más cerca del servicio. Un aspecto que el mismo Saavedra dice que quisieron potenciar en el tercer ciclo.

“La televisión tiene un rol social, es entretención, pero tiene un rol social que es muy importante. Y tú a veces puedes visualizar temas que son problemáticas nacionales” , dijo a hoyxhoy.

¿Sientes que ese es tu rol en Canal 13?

No sé si ese es mi rol en Canal 13, pero siento que para ese lado va mi carrera y es lo que me gusta. Sobre todo cuando eres comunicador, no puede no importarte lo que está pasando. Entonces, claro, no soy el Presidente de la República para hacerme cargo de todas las cosas, pero si uno puede aportar o contribuir para que la sociedad esté un poco mejor entonces está todo bien y eso hemos hecho con el “Contra viento y marea”.

¿Lo pasas mal haciendo este tipo de programas?

No. Siempre he dicho la carrera del comunicador no puede ser el ego por el ego y el comunicador que piense eso, qué mal. Qué mal que el foco sólo sea la foto, el ego y ganar sueldos estratosféricos; de verdad no puede ser eso. Creo que tiene que tener un sentido. Yo me he equivocado harto, he cometido errores, pero uno va aprendiendo. Lo principal es que tengo un foco de lo que quiero hacer con mi carrera, quiero que dure muchos años más, hasta cuando la televisión quiera tenerme.

¿Y hacia dónde vas?

Hoy día conversaba con autoridades del canal y me decían: ¿Que te gustaría seguir haciendo? Yo siento que el “Lugares…” tiene para muchos años más, que si le va bien a esta temporada de “Contra viento y marea” podemos hacer otra, pero también me gusta que la gente me vea animando el Festival de Las Condes o metido en el barro o solucionando un problema familiar. Me gusta la versatilidad. Quizás nunca he probado un programa estelar, pero uno tiene que ser súper autocrítico y decir “¿dónde toco bien el piano?”. Yo aquí siento que tengo empatía con los personajes, creo yo. Veo que lo social me gusta.

El 13 de antes

Una semana después de que Maximiliano Luksic asumiera como director ejecutivo de Canal 13, en reemplazo de Javier Urrutia, se supo que la señal no le renovará contrato a los actores que quedaban de su área dramática. Una decisión que va en línea con las reducciones de costos que ha emprendido la estación en el último año.

Algo que Saavedra ve como parte de lo que está sucediendo con la industria televisiva, que opina que “está muy golpeada”.

¿Estarías dispuesto a bajarte el sueldo por lo que vive el canal?

Es que yo no creo tener un sueldo alto (suelta su característica carcajada). De esos sueldos del Canal 13 de antes, no. Soy camiseteado, tengo un contrato largo con el canal y me saco la cresta trabajando con mi equipo. Creo que las cosas uno se las merece. Me daría vergüenza estar en mi casa recibiendo un sueldo sin hacer nada.

¿Cómo ves los cambios que se están viviendo hoy?

Que es parte de la industria, la industria de la televisión está muy golpeada. Hoy día hay mil canales más, las inversiones publicitarias están en otros medios. Y uno tiene que aprender a diversificar y para eso uno tiene que ser versátil, no puedes ser solamente el panelista del matinal, uno tiene que saber estar en todas.