Camila Nash y dura agresión por una asesora del hogar: "Yo me acorralaba entre la cama y la pared, para que parara"

Durante la última edición del programa La Divina Comida en Chilevisión, Camila Nash reveló que durante su niñez fue agredida por una asesora del hogar

"Yo creo que sufrí violencia infantil" dijo Nash en la conversación, donde añadió que se trató de maltrato físico y sicológico.

Nash dijo que nunca denunció el hecho con su madre pues "no me atrevía. Porque a mi mamá no la veía nunca, porque ella trabajaba de día y estudiaba de noche. Estas 'nanas' me decían ‘si tú le dices a tu mamá, te voy a pegar más fuerte’".

"Llegó un momento en que se acabó. Fue que me pegó con una cadena, porque dijo que yo se la había roto, y me marcó toda. Partió en un pasillo, después siguió en la pieza. Yo me acorralaba entre la cama y la pared, para que parara", relató Nash.

La ex participante de reality shows dijo que su madre se dio cuenta porque dormían juntas y que "en vez de seguir un protocolo normal, que en verdad todos sabemos que es bien como la mierda, tomó la justicia por sus propias manos. ‘Déjenme sola con ella’, y se encerró en la cocina con llave".