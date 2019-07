[VIDEO] Belén Soto y su relación con hombre 15 años mayor: "Hoy está lleno de relaciones abusivas"

16:31 Actriz visitó el matinal Mucho Gusto donde habló de "No te lo mereces", libro que publicó y donde aborda el nocivo vínculo que mantuvo en la adolescencia con un sujeto mayor que ella.

Belen Soto visitó el matinal Mucho Gusto de Mega para promocionar su libro "No te lo mereces", donde habla de la relación tóxica que tuvo con un hombre mayor cuando la actriz tenía 15 años.

"Me manipuló diciendo que iba a terminar si yo le contaba a alguien (…) mi error fue ocultárselo a mi mamá”, expresó.

Soto comentó la cantidad de mensajes que ha recibido de mujeres que han pasado por lo mismo cuando contó su caso en un capítulo de la Divina Comida. "Son muchas las mujeres dentro de una relación tóxica y en una depresión. Es una relación abusiva que uno tiene con su cuerpo",comentó.

Soto entregó detalles de lo dañina que era la relación y la forma en que comprendió que el vínculo la perjudicaba."Finalmente me hizo sentir despreciada,mínima porque cuando estas dentro de una relación donde te tienen escondida y te hacen creer que te cagan porque te ama (...) qué te hace creer? Que eso es el amor, te hace dejar de creer en el amor y bsino crees en el amor no crees en la familia, no crees en ti misma".

La joven sorprendió describiendo el perfil de estos sujetos abusivos. "Este tipo de hombre te hacen creer que son dios, que dependes de él, así perdí posiiblidades de trabajo, viajes, amistades, fiestas. Alejarme de mi familia".

La relación la llevó a caer en una profunda depresión, además de subir 15 kilos, tener bulimia y adicción al azúcar.“Elegí dar mi testimonio para salir de la depresión, el mensaje importante es la reconciliación con mi cuerpo (…) Me pedí perdón por haberme hecho tanto daño".

La actriz se refirió al trabajo que ha hecho para superar la etapa y las inseguridades para poder entablar otra relación. "Eso es lo más complicado,volver a creer en el amor,darte una oportunidad fue un proceso largo con uno mismo. Después que pasas por una depresión, no confías en el amor, no crees en ti mismo. Cómo vas a creer en una relación si te sientes fea, mal fÍsicamente, cómo te vas a desnudar ante otro hombre, te da pudor..volver a creer en mi fue un paso importante, hoy estoy en una relación sana donde me siento amada y le tuve que explicar a esa persona lo que viví para que entendiera inseguridades mías".

Soto explicó los motivos que la llevaron a querer publicar su historia. "Hoy está lleno de relaciones abusivas y mi mensaje no es funar, ni decir quien está detrás,sino a ti como mujer que no te pase".