[VIDEO] Ex Ráfaga ya no quiere cantar el hit "Una cerveza"

17:29 Rodrigo Tapari, ex vocalista del grupo tropical, confesó que quiere sacar la canción de su repertorio ya que cree que no entrega un buen mensaje.

"Una cerveza voy a tomar. Una cerveza quiero tomar y así olvidarme.De aquella trampa, de aquella trampa mortal", así dice el tema 'Una cerveza',uno de los mayores hits del grupo Ráfaga en los últimos años y cuyo autor, Rodrigo Tapari - ex vocalista del grupo de cumbia- se arrepiente de haber creado y desea sacar de su repertorio.

Tapari tuvo serios problemas con alcohol y aunque hoy hace años que no consume ese tipo de bebidas, él sostiene que la canción antes mencionada no transmite un buen mensaje a su público.

"Muchas veces subí al escenario borracho. Me tomaba dos botellas de whisky antes de cada show

"Que irónico que fue todo porque la canción fue un éxito rotundo. Se grabó en 2014. Primero funcionó en Bolivia, después en Chile y Perú y aquí en 2017". comenzó diciendo el músico en el programa Almorzando con Mirtha.

El exito de la canción llegó a tanto que era un himno en los estadios. "La empezaron a hacer las hinchadas de Boca y River y la pasaban en los canales de televisión. Fue un poco contradictorio para mí porque yo estaba saliendo del alcohol y estaba cantando Una cerveza".

Hoy, ya fuera de la agrupación, la fanaticada le sigue pidiendo el tema a Tapari, de hecho cuando llega a presentarse a algunos locales, la gente le dice "eh, la cerveza... por tu culpa yo tomo".

"Yo les digo 'no, yo la canto y no tomo, no hagan todo lo que dicen las canciones'. No es que reniego, pero es una canción que de a poco quiero limpiar de mi repertorio porque considero que debo dejar de cantarla",detalló el músico.