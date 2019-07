Pilar Ruiz hizo topless en Ibiza: "Aprendí a querer mi cicatriz"

Pilar Ruiz andan disfrutando de un viaje por España y fue en las playas de Ibiza donde la colombiana se atrevió a hacer un topless y escribió respecto a lo que le ha costado mostrar su cuerpo tras el accidente que tuvo el 2017 y que la dejó con una cicatriz en el abdómen.

"Para todos y todas las que me preguntan tan por mi cicatriz del abdomen pues aún la tengo y la tendré el resto de mi vida y que he aprendido a quererla ya q Gracias a ella estoy más viva que nunca. Me siento bendecida por tener a mi lado personas mágicas que me han impulsado a tomar valentía para ponerme un bikini de dos pieza ?? para seguir mostrando al mundo que somos más personas de adentro de nuestros corazones que un cuerpo y una cara bonita. Quiéranse como Dios los trajo al mundo y amen todas esa pequeñas imperfecciones que son las que hacen que seamos seres únicos.Amén la vida que solo hay una",escribió.