Belén Soto sobre el libro que escribió: "Fue mi manera de salir de la depresión"

Cuando Belén Soto empezó a escribir su testimonio nunca se imaginó que terminaría en librerías. Fue hace dos años, cuando pasaba por una difícil depresión que había sido el resultado de una abusiva relación que la destruyó.

Sus confesiones terminaron plasmadas en "No te lo mereces. Un testimonio" (Alfaguara), un libro que ya está en librerías y con el que la actriz de 22 años espera inspirar a otras jóvenes y mamás.

"Este libro yo lo comencé a escribir no sabiendo que era un libro, era mi manera de poder transcribir de alguna manera todo lo que estaba sintiendo en el momento que estaba con esta depresión, que me duró más de tres años", contó a hoyxhoy. "Fue mi manera de darme cuenta de todas las tonteras que había hecho, de todos los errores y de haber sido tan tonta de haber caído en algo como eso. Finalmente fue mi manera de salir de la depresión", agregó.

Recientemente la actriz que se hizo conocida cuando tenía 10 años en la teleserie "Papi Ricky" (2007), reveló que cuando tenia 15 años comenzó una relación con un hombre de 30, que se extendió por tres años.

Estaba trabajando en televisión pero mantuvo en secreto lo que tuvo con ese hombre del que, hasta hoy, no ha revelado su identidad. "Era una relación oculta sino todos sabrían quién es la persona", dijo. "Creo que hasta hace poco jamás me di cuenta de que estuve dentro de una relación abusiva hasta que me lo dijeron; tuvo que venir un otro para que abriera los ojos y me diera cuenta de lo que me había pasado", añadió.

Para poder ayudar a otras mujeres para que esto no les ocurra. Y que si están dentro de una relación tóxica o una depresión puedan salir de eso y ese es el gran mensaje del libro.

El lanzamiento de "No te lo mereces. Un testimonio" será el próximo 11 de julio en MAVI, donde Soto estará junto a la animadora del matinal de Mega, "Mucho Gusto", Karla Constant.

Pero ese no es el único proyecto que tiene Soto, que el próximo 27 de julio estrenará en el canal de cable 13C "Plan de viaje". "Es un programa que te muestra los costos reales a la hora de viajar ", adelantó la actriz que con esto comenzó su propia productora: A la vida. "La verdad es que esto me tiene muy contenta", comentó .