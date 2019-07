Julio Milostich: “Me doy con una piedra en el pecho de poder estar en dos cosas a la vez”

Pronto Julio Milostich estará en televisión duplicado. El actor que actualmente es el villano de “Río Oscuro”, de Canal 13, también es parte del elenco de “Gemelas”, la teleserie de Chilevisión que aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero que ya fue anunciada para el horario prime del canal de Turner.

Una doble militancia que para Milostich es una señal de los tiempos que corren en la industria, cuando los canales están externalizando la producción de sus contenidos y desarmando sus antes gigantescas áreas dramáticas. De hecho, “Gemelas” fue producida para CHV por Parox, mientras que “Río Oscuro” por AGTV para Canal 13.

“Es lo que estamos viviendo ahora”, comentó el actor a hoyxhoy. “Hoy uno no está contratado por los canales; tienes que hacer un proyecto y se termina y no sabes qué va a pasar el próximo semestre, si vas a tener trabajo o no”, agregó.

Milostich debutó en las teleseries en 2004 con “Hippie” (Canal 13), en un momento en que la industria todavía gozaba de cierta prosperidad. “Es complicado para nosotros, porque no sabes cuál va a ser tu futuro, si la misma productora te va a volver a llamar para una teleserie”, comentó el actor. “Me doy con una piedra en el pecho de poder estar en dos cosas a la vez”, añadió.

La doble presencia de Milostich en la pantalla chica se debe al retraso en el estreno de “Gemelas”, que fue grabada y anunciada el año pasado, pero que había sido pospuesta por Chilevisión.

“Estoy recontento de que se haya tomado la decisión de tirar la teleserie porque pasó un rato largo y la verdad es que estaba un poco preocupado de qué iba a pasar con eso”, comentó el actor.

En la ficción Milostich será Manuel Vázquez de Acuña, el padre adoptivo de una de las hermanas que encarna Paloma Moreno, que fueron separadas al nacer. Aunque ambas fueron fruto de una relación que él tuvo en el pasado.

“Ojalá que haya público para todos. A nosotros nos conviene la competencia siempre, que haya no un solo canal corriendo solo”, expresó Milostich.

Aunque el rating no ha acompañado a “Río Oscuro” como se esperaba, el actor -Juan en la ficción de Canal 13- defiende la apuesta.

Sí, absolutamente. Gracias a Dios, para mí va a ser un bálsamo. Es un personaje que dejó cosas inconclusas en su vida y de un porrazo se encuentra con la realidad y va a tener que asumir un montón de cosas de las cuales no se había hecho responsable.

Bien, súper bien. Han salido publicaciones no sé, sobre el bajo rating, quizás no tenemos el mejor, pero es una teleserie que está empezando. Estamos en competencia directa con Mega, que ya tenía un público cautivo. El Mega ha estado arriba todo este rato, entonces no es fácil salir a pelear contra Goliat, pero nosotros los davides la tenemos bien clara y estamos confiados en que la cosa va a ir remontando de a poquito.