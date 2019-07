Protagonistas de Friends temen por la salud de miembro del elenco

Según el sitio Radaronline , los protagonistas de la popular serie Friends temen por la salud de su compañera, el actor Matthew Perry ( Chandler) quien estaría en un espiral sin retorno. Jennifer Aniston,Courteney Cox , Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer

temen por la apariencia desmejorada del actor, su extraño comportamiento y lo retraído que ha estado del ojo público. Perry ha luchado por años contra la depresión y el abuso de sustancias.

Una de las más preocupadas sería Jennifer Aniston. "Solo porque Jen no es amiga cercana de Matthew no significa que no esté preocupada por él. Ella ha tratado de tener contacto con él en innumerables ocasiones en los últimos años, pero el rara vez devuelve los llamados y cuando lo hace, es como hablar con otra persona", señaló una fuente.

Los protagonistas de la popular serie de los años 90' estarían destrozados frente al mal aspecto de su compañero y su salud mental sería la razón por lo que no se ha realizado el esperado reencuentro que tanto fanáticos como ejecutivos de televisión han deseado por años.

El elenco está unido para tratar de encaminar al actor, e incluso, le han facilitado dinero.