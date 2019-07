Pamela Díaz a la gente de La Vega: "Es una ordinariez lo que me hicieron"

El martes Pamela Díaz fue junto a parte de su equipo de Viva la Pipol!, Willy Sabor y Nicolás Gutiérrez, a La Vega a repartir lentes para ver el eclipse, sin pensar que vivirían un bochornoso momento cuando un grupo de gente les tiró verduras.

Díaz compartió el momento en sus redes sociales.

Por lo mismo, la animadora hoy hizo sus descargos en su programa de Chilevisión.

Pamela Díaz: “Quiero decirle a la gente de La Vega, que me tiró lechuga, apio, palta, todo…”

Nicolás Gutiérrez: “Todavía no se le pasa el enojo…”

Felipe Vidal: “¿Qué pasó ayer, Pamela Díaz?”

Díaz: “Creo que es una ordinariez lo que me hicieron”

Vidal: “¿Qué te hicieron, Pamela Díaz? Le lanzaron verduras… ¿Eso es verdad, Pamela?”

Díaz: “Acelga, lechuga, apio, cascaras de tomate, coliflor… Todo, todo tiraron”

Vidal: “¿Qué pasó, Pamela?”

Díaz: “Nada… Ayer fuimos a La Vega Central. Gente muy simpática, gente muy decente, gente muy ordinaria, de todo”

Vidal: “No poh… Da lo mismo, Pamela”

Gutiérrez: “Mira, el contexto es el siguiente. Estábamos preparándonos para el tema del eclipse. Andábamos haciendo concursos para repartir los lentes para ver el eclipse, ayer, a esa hora de la mañana. Estaban muy escasos los lentes para el eclipse. Entonces, nosotros fuimos en un momento de la mañana a La Vega para hacer el concurso y repartir estos lentes”.

Díaz: “Por mientras que Diana Bolocco, arriba de un avión, animadora, en otro lado…”.

Vidal: “Son realidades distintas, Pamela”.

Gutiérrez: “Y lo que sucedió fue esto…”

Muestran las imágenes.

Gutiérrez: “La Pamela se enojó”.

Willy Sabor: “Hay que decir que fue en La Vega Central. Ahí fue el lugar”.

Vidal: “Ya, pero tú te molestaste, Pamela”.

Díaz: “Porque no estoy molestando a nadie y no me gusta que me falten el respeto. Es una falta de respeto”.

Vidal: “¿Y hallaste al culpable? Porque saliste en busca…”

Díaz: “No, porque el que te lo tiró, obviamente se fue corriendo, arrancando y todo. Aparte que era verdura esa que está en el suelo, con agua, sucia, hedionda”.

Gutiérrez: “Ni siquiera los productores, que andaban con nosotros, vieron quién fue el que nos tiró toda esta verdura. Realmente fue como mala onda”.

Vidal: “Hubo como una contramanifestación ahí igual. Hubo gente que espontáneamente decía ‘¡fea la actitud!’. Igual la gente se manifestó en tu favor, Pamela”.