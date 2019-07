Leo Rey contó el verdadero motivo de su salida de La Noche

Esta semana el estelar Podemos Hablar tendrá de invitados a Leo Rey, Érika Olivera, Eduardo Cruz-Johnson, Patricia López, Betsy Camino y Rodrigo Goldberg.

Y el ex cantante de La Noche se referirá a su salida de la exitosa banda tropical el año 2010, apunta sus dardos al líder del grupo, Alexítico. "Por él me sentí traicionado y me dolió harto. Fuimos buenos amigos”, contó Leo.

Cuando Elfenbein le pide al artista que detalle más la tración de su colega, el músico respondió. “Fue no haber cumplido la promesa de que el grupo, cuando triunfara, todos íbamos a ser exitosos y eso no fue así”.

El dinero también fue un factor que quebró a la banda de Catemu.“En términos económicos, hubo muchos problemas de dinero que nos afectaron a todos los de la banda, incluyéndome”, comentó Rey.