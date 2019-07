Camila Recabarren disfruta viaje por África junto a su pareja

16:36 "No sé cuánto dure lo nuestro, solo sé que disfrutaré cada segundo", escribió la ex Miss Chile en una fotografía.

Camila Recabarren anda de viaje por África,al más puro estilo Pancho Saavedra. La ex Miss Chile ha compartido imágenes de su travesía en sus redes sociales. Acompañada de su pareja, Dana Hermosilla, Recabarren ha comentado lo feliz que se encuentra con su familia y media naranja.

"Por esto y por todo lo que me está pasando doy mil gracias. Nunca había estado más feliz de como lo estoy ahora. A mi hija le debo todas estas ganas de mejorar como persona y las ganas de salir adelante y jamás bajar los brazos. A mi familia que siempre está de manera incondicional ?? para mi e Isabella. Y a mi Polola que me enamoro hasta las patas, no sé cuánto dure lo nuestro, solo sé que disfrutaré cada segundo junto a ella. Amando la vida . Vibrando al mil ?? y quiero compartir mis vivencias con ustedes. Motivarlos, entregarles energía ?? y de repente estar recordándoles que la vida es una sola, seamos felices ????"

La aventura de la ex de Joaquín Méndez podría terminar en un proyecto televisivo de viajes, según lo había anunciado a principios de año. Por su parte, la pareja de Camila también ha compartido las postales de la travesía.