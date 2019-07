Pareja del "Cangri" compartió emotivo mensaje

Josefa Leiva, la pequeña hija de Sebastián Leiva, el Cangri, ya cumplió más de un mes de vida y Araceli Díaz, la pareja del fallecido chico docureality, compartió en su Instagram un emotivo mensaje sobre lo que han sido sus días como madre primeriza sin su pareja.

"Aquí estoy… intentando poner un escudo en mi pecho para que no me duelas tanto. Haciéndome creer a mi misma que todo pasó por algo. Mintiéndole al corazón para que no te extrañe tanto… que manera de amarte bb",escribió la fonoaudióloga en Instagram".

La joven recibió muestras de apoyo de los más de 200 mil seguidores que tiene en la red social.