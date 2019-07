Elvira Cristi dejó de ser vegana

En entrevista con Radio ADN , la actriz Elvira Cristi confirmó que dejó el veganismo y se sumó a una nueva tendencia llamada ""flexitarianismo".

"Hoy por hoy ser vegano es muy fácil, yo me hice vegana hace 20 años atrás y era muy complejo, las leches de vegetales me las tenía que hacer yo, no había tanta información, había viajado a Europa y en varias casas okupas ser vegano era muy normal, pero me vine a Chile, dije 'ya, voy a ser vegana' y no fue fácil (...) aprendí a alimentarme, que es distinto a comer. Fui una vegana muy matea, tuve un embarazo vegano y una lactancia vegana" comentó la actriz que volverá a las pantallas con la teleserie de Chilevisión, Gemelas.

Cristi, reconocida como una figura que fomenta la comida saludable confesó que la decisión se dio de manera natural.

"Yo siempre escucho a mi cuerpo. Me estaba alimentando mal porque estaba con estrés, me estaba separando, tenía mucho trabajo en una teleserie, una serie, una obra de teatro y con mi hijo chiquitito, y empecé a desear comer ciertas cosas animales, lo que no me había pasado. Pasaba por el supermercado, veía queso de cabra y me daban unas ganas de comprar, decía 'no, no, soy vegana'. Soñaba con ostiones. Pero en un momento dije 'yo no soy vegana, soy Elvira y mi cuerpo me está pidiendo muchas cosas y lo voy a escuchar'".

Aunque sigue consumiendo vegetales, amplió la variedad de productos con los que se alimenta. " (Quise ser) Más flexible y no encasillarme, porque uno tiene que ser feliz (...) cuando voy a comer con una amiga o me invitan a cenar y hay picoteo con queso, voy a comer". Además, el hecho de tener un hijo "que tuvo una alimentación muy vegana al principio, atendido con mucho doctor antroposófico, quería probar pollo, carne, y me era muy difícil cocinar algo, compraba carne orgánica, huevo orgánico. No lo quería restringir a él por una decisión mía".