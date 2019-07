Helhue Sukni y su popularidad como influencer: "Soy una estúpida, soy una payasa"

En entrevista con The Clinic , la polémica abogada Helhue Sukni habló de todo y cómo se la convertido en una influencer gracias a los videos que sube a su Instagram, el que tiene más de 300 mil seguidores. "Soy una estúpida, soy una payasa. Es que la gente del programa No culpes a la noche quería que yo les mandara un video de todas las estupideces que hacía en Punta Cana. Entonces grababa videos de payasa, de las cosas que hago en el día y que son entretenidas. Ahí empecé a hacer registros todos los días y mucha gente empezó a seguirme".

También señaló que como influencer aún no logra que las marcas quieran trabajar con ella. "No me pescan mucho las marcas, porque según ellos yo no soy un buen referente. Por ejemplo, la Valentina de Soy Tendencia es encantadora, pero tiene la mitad de mis seguidores, y a ella le regalan marcas de lujo, le regalan viajes y a mí no po, porque las marcas dicen: “¿cómo vamos a estar con la hueona que defiende a los narcos?”.

La mediática abogada detalló los lujos que se da como viajar una vez al año a Europa, su auto Cayenne y comprarse cosas Louis Vuitton.

También explicó los motivos que la han llevado a defender a delincuentes. "Yo defiendo a esta gente porque yo siempre he defendido a la gente, en el colegio siempre defendía a mis compañeras -por algo me echaron de cuatro colegios-. Yo defiendo a los “delincuentes”, porque por último, si lo hacen, lo hacen por necesidad. O porque tienen el ejemplo a seguir de los padres, porque, a lo mejor, el papá está preso, el abuelito estuvo preso, o la mamá. No tienen un referente, no tienen un patrón.

Lo que no puedo tolerar y para mí es impresentable e inaceptable, es que un hueón que tiene una profesión, que tiene un trabajo, se aproveche de ese trabajo para poder delinquir o robar. Esa hueá si que no la soporto: los carabineros que roban, los milicos o los abogados".