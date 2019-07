Betsy Camino aseguró que en Chile se le insinúan más mujeres que hombres

En los cinco años que lleva radicada en Chile, la cubana Betsy Camino se ha hecho varias impresiones del país. Una de ella es que las mujeres tienen mucha más personalidad que los hombres a la hora de conquistar. Así lo revelará esta noche en “Podemos Hablar”, el estelar de Chilevisión conducido por Julián Elfenbein.

La exreina del Festival de Viña del Mar estará invitada junto a Erika Olivera, Patricia López, Rodrigo Goldberg, Leo Rey y Eduardo Cruz-Johnson.

En uno de los segmentos del programa le preguntaron justamente si era verdad que se le insinuaban más chicas, lo que Camino confirmó: “Tienen mucha más personalidad las mujeres chilenas que los hombres”.

En el mismo capítulo la modelo confesará que descubrió una infidelidad revisando los mensajes del celular de su expololo. Según su relato, en el aparato encontró fotos de una mujer desnuda y cuando se hizo pasar por él para hablarle, se dio cuenta de que ella ni siquiera sabía de su existencia. Camino recordó que, en medio de su ira, agredió a su ex: “Yo cogí los tacos y se me apagó la tele, yo no sé lo que hice”, contó.