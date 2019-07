Actor del universo Marvel se lamentó de tener que presentarse por tercera vez con su compañera Gwyneth Paltrow

Sebastian Stan, el actor que interpreta a Bucky Barnes en el universo cinematográfico de Marvel, se lamentó en su cuenta de Instagram de haberse presentado por tercera vez, con su propia compañera de elenco, Gwyneth Paltrow (Pepper Potts).

Ambos actores coincidieron en una fiesta de homenaje al diseñador Valentino, y Stan compartió una fotografía en Instagram donde escribió “me encantó presentarme a Gwyneth Paltrow por tercera vez. Y salimos en la misma película”.

Los constantes “desaires” de Paltrow ya son objeto de duda respecto de si son ciertos, o si bien se trata de bromas de elenco, por el caracter olvidadizo de la actriz.

En un video que circula en Twitter, se escucha a la actriz preguntando “¿quién es?”, cuando el propio Stan estaba en la premiere de “Avengers Endgame”.

En un mensaje, publicado hace dos meses en su cuenta de Instagram, la actriz indicó que le gusta el 4 de abril porque “ fue el día en el que dios nos dio a Robert Downey Jr. Feliz cumpleaños, corazón. Quiérenos a mí y a ese otro chico en la foto”.

El “otro chico” de la imagen era Tom Holland, quien interpreta a Spiderman.

A inicios de mayo, además, la actriz negó haber participado de la película “Spiderman: Homecoming”, donde sí interpreta a Pepper Potts. “No, yo no estaba en Spiderman. Yo aparecí en Avengers”, dijo en un programa de TV.

Holland se tomó la declaración con humor y respondió que “sólo he trabajado con Gwyneth una vez en “Spiderman: Homecoming”, pero ella no se acuerda, lo que hoy me rompe el corazón”.