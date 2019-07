Betsy Camino rompió en lágrimas tras recordar a su padre: "Me mandó a la cárcel"

"Si ese episodio no me hubiera pasado no fuera yo hoy", aseguró Betsy Camino, refiriéndose a uno de los momentos más complejos que vivió cuando era niña y vivía en Cuba.

La modelo contó cómo fue la tormentosa relación que tuvo su mamá y su padre y como la separación entre ambos terminó con ella y su hermana viviendo en un granero.

Tras lo ocurrido, la cubana aseguró que las condiciones eran muy precarias, y su padre no las ayudó. Por lo mismo, decidió volver a su antigua casa y llevarse todas sus pertenencias.

Sin embargo, su padre la denunció a la policía, asegurando quele habían robado. "La policía llegó y me llevaron para la cárcel. Mi papá puso una demanda como que asalté una casa y mi mamá se fue conmigo. Me mandó a la cárcel. Dormí en el calaboso", contó.

Hasta hoy la relación con su padre no existe y después de años de momentos dificiles, aseguró que logró traer a Chile a su hermana y su madre.