Demi Lovato respondió a usuario que le aconsejó hacer dieta

Polémica causó los últimos meses Demy Lovato, luego de que se conociera su internación en una clínica de rehabilitación. Tras llevar un riguroso tratamiento, la artista fue dada de alta y ha seguido su vida normal.

Sin embargo, no ha dejado de etsar fuera de la polémica debido a las críticas que ha recibido de los usuarios de redes sociales por su aspecto físico.

Incluso, uno de sus seguidores le escribió un mensaje que no dejó indiferente a la artista. “Hey Demi. Mándame un mensaje privado para que podamos hablar sobre una dieta para ti”, dice el usuario junto a la publicación de una fotografía.

A lo que Demi respondió: "Actualmente estoy eligiendo no hacer dieta y no caer así en hábitos no saludables que pongan en riesgo mi salud mental pero gracias por la oferta. Muy dulce de tu parte”, remató la intérprete de "Sorry Not Sorry".