Luis Jiménez se despidió de Palestino: "Fue un año maravilloso"

El mediocampista nacional Luis Jiménez se despidió de Palestino y de los hinchas del cuadro de colonia a través de las redes sociales, publicando un emotivo video y un profundo mensaje.

El ‘Mago’ deja la tienda ‘árabe’, en lo que fue su segundo período en la institución, para fichar por el Al Ittihad, cuadro que dirige el chileno José Luis Sierra. De esta forma, el volante regresa al Medio Oriente tras defender al Al-Ahli y Al-Nasr en Emiratos Árabes y a los clubes qataríes Al-Arabi, Al-Gharafa y Qatar SC.

"Tenía una deuda impaga en mi carrera y era la de jugar al menos un partido en Chile con Palestino , lo que no sabía es que iba a conocer a personas tan maravillosas. Mis compañeros, el cuerpo técnico, dirigentes, hinchas y todos los que forman parte del club”, comenzó escribiendo el jugador de 35 años en su cuenta de Instagram.

“Nunca me sentí tan querido y cómodo, Fue un año maravilloso y me llevo los más lindos recuerdos, que más allá de una copa...son las risas, la unión y la pasión que cada uno de ustedes prueba por Palestino... solo puedo darles las gracias muchas gracias por la oportunidad. HASTA PRONTO Palestino", agregó el ex Fiorentina, Lazio e Inter de Milán.

Jiménez arribó al cuadro ‘tricolor’ en agosto de 2018 y fue protagonista en el título de la Copa Chile ese año y en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Jugó 37 partidos, marcó nueve goles y entregó 12 asistencias.