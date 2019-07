Diana Bolocco por comentario de Cristián Sánchez sobre su vida sexual: "Me dolió profundamente"

Cristián Sánchez fue entrevistado por su hermano, el psicólogo Jaime Sánchez, donde el producto de la conversación fue publicado en su cuenta de Instagram.

En la oportunidad, fue consultado por cómo calificaría su vida sexual en una escala de 1 a 7. Fue ahí donde el periodista respondió que le ponía un 5.8 de nota.

"Hoy día, yo creo que un 5,8. Falta tiempo, tiempo, tiempo. Yo tengo la suerte que hemos tenido durante estos doce años una vida sexual muy plena, entretenida, jugada. (...) pero pasa la cuenta y obviamente me encantaría tener más momentos de esa libertad de sentir que estamos solos en el mundo", comentó.

La calificación no dejó indiferente a su esposa, Diana Bolocco, quien conversó sobre el tema en el matinal de Mega, asegurando que vio la entrevista en Instagram y aseguró que esta respuesta no fue lo que esperaba. "Me dolió profundamente", dijo.

Con ello, agregó entre las risas del panel que fue “¡Una porquería de nota! ¿Qué es esa estupidez que hiciste, mi amor? ¿Cómo 5,8?”