La confesión de Pampita sobre Benjamín Vicuña: “Qué más quisiera yo que no haberme separado nunca”

"Es la realidad que me tocó, qué más quisiera yo que no haberme separado nunca, que mis hijos hubieran tenido a su padre en su casa. Pero yo no lo elegí a eso”, aseguró en su programa Carolina Pampita Ardohain, refiriéndose al quiebre de su relación amorosa con Benjamín Vicuña hace cuatro años.

La modelo fue sincera en comentar sus sentimientos, y de paso respondió a las críticas machistas que le han hecho en redes sociales por sus últimas parejas, “especialmente de mujeres”, dijo.

"Voy a hacer todo lo que yo quiera, todo lo que me haga bien. Rompí mis propios prejuicios. Me lo merezco. Y por mis hijos no se preocupen, los cuido como un tesoro. Cuido mucho la cabeza de mis hijos”, comentó.

Y en este sentido, sostuvo que la relación con sus hijos es excelente. “Yo los cuido mucho, siempre son mi prioridad absoluta. Siempre estoy pensando en ellos, antes que en cualquier pareja o cualquier trabajo”, remató.