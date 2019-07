[VIDEO] Catalina Pulido fue detenida tras forcejeo con carabinero por conducir sin cinturón de seguridad

08:18 La actriz acusó abuso de poder y dijo que en camino de montaña "no se puede esta con cinturón". Fue puesta en libertad.

La actriz y panelista de TV, Catalina Pulido, fue detenida este domingo, luego de un forcejeo con Carabineros en el sector de la curva 32 del camino a Farellones, informó La Cuarta.

Pulido fue sorprendida conduciendo por la zona sin cinturón de seguridad, lo que justificó diciendo que "esto es camino de montaña, no se puede estar con cinturón, porque si me desbarranco me tengo que tirar".

"Esto es abuso de poder, pásame mi carnet, no me voy a calmar. Pásamelo, me lo están quitando (el carnet) esto es un abuso de poder", dijo Pulido empujando al carabinero que sostenía sus documentos, mientras su acompañante amenazaba con llamar a un general de Carabineros.

La actriz quedó en libertad y apercibida a un llamado de la Fiscalía Oriente, sostuvo la publicación.