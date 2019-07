Eduardo Fuentes: "Me he hecho un poco fan de algunos artistas de trap chilenos"

Tras dos años consecutivos en TVN, los Premios Pulsar volverán mañana a La Red y, por primera vez, la conducción de la ceremonia de entrega del galardón que premia a lo mejor de la música nacional estará a cargo de Eduardo Fuentes.

"Feliz de hacerlos porque los Premios Pulsar es una premiación muy importante en Chile", comentó a hoyxhoy el animador. "Para mí fue muy interesante porque es algo que uno no suele hacer y es rico cuando te ponen nuevos desafíos y tienes que hacer cosas diferentes, que te obligan a ir un poco más allá", añadió.

Fuentes fue el escogido por La Red para liderar la quinta versión de los premios que entrega la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), que se realizará en el Teatro Teletón y que contará con un nutrido show con artistas nacionales como Francisca Valenzuela, Camila Gallardo, Congreso y Los Tres, entre otros.

Pero hay una presentación que tiene especialmente entusiasmado a Eduardo Fuentes: el segmento dedicado al cada vez más popular género urbano, que estará representado por un show en el que estarán sobre el escenario los intérpretes de trap nacional Princesa Alba, Tomasa del Real, Gianluca, Ceaese, Polimá West Coast, Pablo Chill-E y Young Cister.

"Vengo escuchando trap hace rato", confesó el periodista de 44 años, que asegura que no tiene prejuicios cuando se trata de conocer nueva música. "Encuentro que hay música muy buena acá en Chile de trap y me he hecho un poco fan de algunos artistas", contó.

Reveló que tiene un favorito dentro de la nueva camada de "traperos": el fenómeno de YouTube, Pablo Chill-E. "Me encanta, encuentro que el flaco tiene un punto de vista, la música es buena", explicó Fuentes que, aunque dice que no tiene dedos para el piano y no canta ni una nota, por ser un hombre de radio está en constante contacto con artistas y su música.

"He entrevistado a muchos músicos en la vida y la mayoría de los buenos dicen que no existe buena o mala música sino que es música bien o mal hecha. Yo encuentro que esta es una música bien hecha, bases bien hechas, hay un sentido, una estética. Podrás cuestionar el mensaje, me parece que es debatible, pero siento que es música bien hecha y que viene realmente de donde las papas queman", argumentó sobre su gusto por el trap local.

Incluso se anima a hacer un llamado a aquellos que todavía miran con recelo el creciente fenómeno: "Creo que para la gente que no los conoce y todavía están inmersos en el prejuicio, es interesante que los vean y los escuchen, que sientan la energía de estos cabros (...) ellos no están jugando, vienen a hacer su propuesta política, cultural y lo hacen muy en serio".

Me gusta el show que se está preparando de los artistas chilenos de trap. También creo que Cami (Gallardo) puede nuevamente sorprender, por la potencia que tiene. No quisiera adjudicarle mi favoritismo a ninguno en particular, porque todos los shows que se van a ver son interesantes y atractivos, pero si esto fuera un casino, apostaría fichitas ahí.