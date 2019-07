Paz Bascuñán por Nicolás López: “Ser una persona jote, descriteriada, no es lo mismo que ser un violador”

“Nicolás es un tipo que no es querido. Sin duda que Nicolás no actuaba bien, porque se le pasaba la mano. Jote. Pero eso no es lo mismo que ser un violador, que te tengas que ir a la cárcel, porque están pidiendo cárcel”, dijo Paz Bascuñán durante su participación en el programa la “Divina Comida” refiriéndose a Nicolás López y al proceso judicial que enfrenta.

La actriz ha tenido una férrea defensa con el director de cine, quien ha estado en el ojo del Huracán luego de ser acusado de violación y abuso sexual. En este sentido, Bascuñán insistió en que esto le ha afectado sobremanera “porque cuando vez sufrir a un amigo, obviamente que te afecta. Ha sido duro, súper duro. Porque, además, eso también me ha llamado la atención: siento que López era una persona repleta de amigos, y me ha impactado cómo la amistad es en la gloria, pero no en la adversidad. Cómo se quedó solo”.

Incluso, aseguró que el caso contra su amigo ha sido injusto. “Se ha hecho este perfil de este monstruo. Y claro, cuando yo veo las pruebas que se han mostrado, ahora cuando fue a Fiscalía, y tú ves que la niña que lo acusa… La mujer, porque es una mujer que lo acusa de violación oral, tiene en su celular: ‘yo lo único que quiero es ser una celebridad’, ‘yo no quiero ser nada’. Cosas que están con su voz. ‘Por un escándalo, bueno, de repente puedes saltar a la fama…’.

“Entonces, mi intuición de que esto ha sido injusto yo creo que es correcta. Ahora, no soy yo la que tiene que decidir si es correcta o no. Es la justicia la que lo tiene que decidir”, dijo. Además replicó que “la justicia tiene que ver con recibir un castigo que se ajuste a tus actos. Y aquí creo que es un castigo desproporcionado. El ser una persona jote, descriteriada, no es lo mismo que ser un violador y un abusador sexual”