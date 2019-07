"Doctor Vidal" confirmó pololeo con joven modelo: "Me encantó después de hablar cinco minutos con ella"

“Estoy pololeando”, confirmó el doctor Pedro Vidal, refiriéndose al romance que está viviendo con la modelo de “Elite” Javiera Carrasco, muchos años más joven que él. Según precisó La Cuarta, todo comenzó cuando la periodista llegó a una entrevista de trabajo con el médico.

“Fue una casualidad, un amigo nos juntó para una reunión de difusión de la clínica. Llegó a mi oficina y me encantó después de hablar cinco minutos con ella”, contó y si bien el trabajo no fructificó, la invitó a salir. “No me contestó ese día. Dos días después nos juntamos a tomar unas copas de vino”, recordó.

Javiera también habló sobre el primer encuentro y sobre la vida que llevan juntos en la actualidad. “Yo llegué a la vida de Pedro para desordenarlo un poco, para que disfrute, que no toda su vida sea tan intelectual. Que descanse y lo pase bien. Se lo merece”, dijo.

En cuanto a la amplia diferencia de edad, el “doctor Vidal” aseguró anteriormente que se trataría de “cosas de la vida”.