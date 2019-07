Catalina Pulido por detención: “Me sentí muy trofeo, que iban a recibir una especie de medalla conmigo”

“No soy una delincuente. No manejo bajo los efectos del alcohol”, aseguró Catalina Pulido en Intrusos, contando cómo vivió el momento en que fue detenida por carabineros, luego de ser sorprendida manejando sin cinturón de seguridad, hecho que terminó en un forcejeo con la policía.

“Hago un mea culpa por no haber usado el cinturón de seguridad. (…) Es todo muy estúpido, pero en ese minuto yo sentía que era muy injusto lo que se me estaba haciendo”, dijo, insistiendo en que “los que subimos montaña tenemos esa cultura. No es que sea legal”, agregó, haciendo alusión al cinturón de seguridad.

Con ello, aseguró que el personal policíal habría actuado de forma desmedida, provocándole una lesión en su brazo. “Me agarran para esposarme, me dislocan el codo. Era un dolor realmente insoportable (…) bajamos las curvas, llegamos a la comisaria, pedí que se me llevara a un centro asistencial donde hubieran los medios para constatar las lesiones”, comentó.

“Me bloquee no sabía qué hacer. Me sentí muy trofeo, que iban a recibir una especie de medalla conmigo. Tengo dos fracturas en el brazo y luxación de codo más los hematomas, tengo 30 días de inmovilización”, agregó.