Pampita: "Qué pena ver comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé porque me metieron los cuernos"

“Qué pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé porque me metieron los cuernos. Primero, no es verdad. Segundo, no se hagan las feministas que saben de sororidad, porque de hermandad, apoyo y comprensión, están demostrando muy poco”, escribió en su cuenta de Twitter Carolina Pampita Ardohain, refiriéndose a las críticas que ha recibido por su quiebre amoroso con Mariano Balcarce.

Estas palabras se suman a sus dichos en el programa Pampita Online, donde comentó otros detalles de su separación. “Es un tiempo para pensar, decidir, para saber si queremos lo mismo. Yo no me lo puedo tomar sin que se note. En las relaciones, todo el mundo pasa por estos momentos. Son cosas de pareja, nos estábamos conociendo hace muy poquito y los dos trabajábamos un montón”, aseguró.

Asimismo, emplazó a quienes aseguraron que el término fue por una infidelidad. “¿Por qué siempre dicen eso? Varios medios me preguntaron eso. Se les ocurre que es por lo único que la gente se separa y hay un montón de otras cosas”, replicó.

Con ello, añadió que “acá no pasó nada grave, no hay que ocultar ni mentir…Voy a hacer todo lo que yo quiera, todo lo que me haga bien. Rompí mis propios prejuicios. Me lo merezco”, concluyó.