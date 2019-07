Director de documental sobre Michael Hutchence niega que haya muerto en un juego sexual

"Mystyfy: Michael Hutchence" es el nombre del documental del director Richard Lowenstein que juntó parte de las grabaciones caseras que tenía tras trabajar con los australianos de INXS y parte del círculo más íntimo del músico que falleció a fines de 1997.

Lowenstein trabajó en los videoclips de las canciones Need You Tonight, Suicide Blonde, By My Side y New Sensation,por lo que tuvo acceso a gran parte de la intimidad de su líder, el cantante Michale Hutchence. "Fuimos muy autocríticos mientras la hacíamos, pero queríamos hacer una película desde la intimidad de Michael y que fuera hecha por gente que realmente lo conoció de manera personal. Mi plan era que, al verla, la gente sienta que está hablando íntimamente con Michael, y me ayudó mucho todo el material de cámara que él mismo rodaba domésticamente",comentó el realizador al diario La Nación argentina ..

El 22 de noviembre de 1997 Hutchence murió en la habitación 524 del Ritz Carlton Hotel de Sídney y la prensa habló de una de una muerte por ahorcamiento durante un juego sexual sadomasoquista. Al respecto,Lowenstein es claro: "Tuve acceso a la autopsia y revela que no existió ningún juego sexual".

Y explicó su teoría en detalle."Fue, en efecto, un suicidio, pero porque tenía el cerebro dañado. Nadie se dio cuenta de ese daño. Michael tendría que haber hecho un tratamiento psicológico con supervisión y medicación. A eso le sumamos que estaba borracho y sin dormir. Además existe una llamada que le hace a Paula Yates (su pareja entonces) veinte minutos antes, en la que le pide ayuda y que esté con él porque se siente solo, y eso no tiene nada que ver con un juego sexual".