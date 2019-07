[VIDEO] Rene Zellweger luce irreconocible como Judy Garland

Renée Zellweger luce irreconocible como Judy Garland en Judy, la biopic sobre la estrella de El mago de Oz,que se estrenará el próximo año y ya lanzó su trailer internacional.

Además del maquilajes, muchos apuntan a que Zellweger de seguro será una candidata fija para la temporada de premios debido a su interpretación y desempeño en el escenario.

Basada en el musical End of the Rainbow de Peter Quilter y dirigida por Rupert Goold , Zellweger interpreta en Judy a Garland durante el invierno de 1968 y en el marco de una serie de actuaciones musicales que ofreció en el Talk of Town de Londres. La intérprete de Ha nacido una estrella moriría al año siguiente por sobredosis de barbitúricos a los 47 años.