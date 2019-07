Laura Prieto: "El dolor más grande de mi vida fue perderte"

Laura Prieto recordó a su hermano fallecido hace 18 años en su Instagram. La uruguaya compartió un sentido mensaje con sus más de 500 mil seguidores en el día que su hermano habría cumplido las 4 décadas.

“Creo que el dolor más grande de mi vida fue perderte. Mi hermano, mi partner, mi mejor amigo. 18 años hace que te fuiste y yo lo siento como si fuera ayer…sin duda fue el dolor más grande…” indicó de entrada Prieto en su red social.

“Hasta hoy me pregunto si estuvieras orgulloso de mi… me pregunto si te voy a volver a ver algún día y nos vamos a mirar como en esta foto… hoy cumplirías como 40… me pregunto cómo te verías…” continuó.

Cabe destacar que Laura perdió a su hermano cuando ella apena tenía 15 años y el 23, debido a que este se quedó dormido en su departamento con una estufa que tenía una fuga de gas.

Por esta triste razón, la ex “Resisitré” arribó a Chile desde Uruguay, ya que según comentó en su momento, no soportaba vivir con el doloroso recuerdo en su natal país.