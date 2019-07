Alejandra Valle recibe críticas por comentario en polémica de Cata Pulido

El programa Intrusos trató el tema del incidente que vivió Catalina Pulido al negarse a un control de Carabineros por no andar con cinturón. A las críticas a los argumentos que dio la actriz para su reacción, también se cuestionó a la animadora del espacio, Alejandra Valle, por un comentario donde comparó lo sucedido con la panelista con el caso Catrillanca.

Alejandra Valle, quien comparó lo ocurrido con el bullado caso de Camilo Catrillanca, comunero mapuche asesinado en medio de un operativo del GOPE en la región de La Araucanía: “Cuando fue lo de Catrillanca ‘no había cámara’".

Valle también recibió cuestionamientos en su Instagram. 'Te me caíste @siliconvalle no hay ningún punto de comparación lo qué pasó con la Pulido y el caso catrillanca', 'Esta mal muy mal comparar un escándalo de cata pulido, con lo de catrillanca totalmente irresponsable...' y 'Defendiste a la cata pulido, que lo que hizo fue de una prepotencia enorme. Y ademas lo compraste con el caso catrillanca. Nada que ver. Me decepcionaste', fueron algunos de los comentarios que recibió.