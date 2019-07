Pamela Díaz relató cómo reaccionó cuando la sorprendieron siendo infiel: "Ya lo viste ya po, así que hasta luego"

La animadora de "Viva la pipol", Pamela Díaz, narró en el espacio televisivo un episodio en el que la pareja que tenía en ese entonces, la sorprendió junto a otra persona.

"Me pillaron, igual no estoy feliz por lo que hice" dijo Díaz, quien aclaró que "yo le había dicho que no quería nada con él, pero esas cosas como que dices 'sí, pero no'... y no le dije parece muy bien que no al que era y salí".

En su relato, la "Fiera" dijo que "estoy saliendo con el que estaba como pinchando, haciéndome la linda y me estaciona y se estaciona atrás mío". "No estaba a los besos ni nada, me siguió po, obvio", aclaró.

"Me bajé yo, me despedí, 'te puedes retirar' le dije con el que estaba y le dije 'qué pasa, porque me sigues, qué hice...", dijo Díaz que fue su reacción en el momento.

"Sabes qué, no estoy para aclarar situaciones... ya lo viste ya po, así que hasta luego", narró.

La animadora dijo además que "para que llegue a pasar eso, es porque tú ya tienes una relación que está muy desgastada".