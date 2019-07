Estos son los mejores y peores anfitriones de La Divina Comida

Esta semana, Chilevisión reveló el ranking de los mejores y peores anfitriones que han pasado por La Divina Comida, según sus puntuaciones, en las cinco temporadas que lleva al aire.

Dentro de las figuras que lograron la puntuación perfecta fueron María Luisa Cordero, Ignacia Allamand, Julio Milostich, Pangal Andrade y Héctor Morales.

"Me parece una gran noticia. Yo me lo tomé muy en serio, el domingo anterior ensayé mis preparaciones y me preocupé de hacer algo especial para Lucía López que es vegetariana y la Renata Bravo, que es vegana”, aseguró en su momento el actor Héctor Morales.

Por otro lado, los peores anfitriones fueron Arturo Longton, Yasmín Valdés, Paulina Rojas, José Luis Bibbó y Camila Nash, quienes obtuvieron 12, 11, 11, 10 y 9 puntos, respectivamente.

“Pucha le puse ganas, pero no sabía ni tomar un cuchillo. Mis amigas me molestaron”, declaró la ex chica reality.